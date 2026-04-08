Česte povrede Džuda Belingama uslovile su nervozu u Realu.

Pojačala se zbog boravka na Ostrvu tokom reprezentativne pauze, kada se odazvao pozivu selektora Engleske Tomasa Tuhela iako je rekonvalescent i bilo je jasno da neće igrati na prijateljskim utakmicama.

U porazu od Majorke (2:1) najzad se vratio na teren. Zaigrao je od 59. minuta umesto Kamavinge, ali je bio neprimetan na terenu.

I dok njegova karijera stagnira, na privatnom planu Džud (22) blista u naručju američkog modela i influenserke Ešlin Kastro (28). Zapanjujuća brineta, visoka 162 centimetra, uspela je da se „izbori“ s mnogim poznatim likovima pa zašto ne bi sa šest godina mlađim asom Reala?!

Ešlin i Džud su prvi put viđene zajedno tokom utakmice Real - Đirona, kada je vezni igrač bio van tima zbog suspenzije posle isključenja. Sedeli su u specijalnoj loži, a Ešlin je viđena kako se druži s Džudovom majkom, nagoveštavajući sve veću bliskost s njegovom porodicom.

I dok se Džud može pohvaliti zapanjujućom neto vrednošću od 50 miliona dolara, Ešlinino finansijsko stanje je skromnije, s procenjenom neto vrednošću od 100.000 dolara januara 2025. Međutim, njen rastući uticaj na društvenim mrežama i saradnje s brendovima sugerišu da njena zarada raste, a na nju utiče i veza s poznatim fudbalerom.

S košarke na fudbal

Pre Belingama Ešlin je bila u romantičnim vezama s američkim košarkaškim zvezdama Terensom Menom i Lamelom Bolom, ali i glumcem Majklom B. Džordanom. Dama latino porekla rođena je 17. oktobra 2003. u Ostinu (Teksas) u braku Abela i Vensi Kastro, a živi u Long Biču u Kaliforniji.

Ljudi lažu!

Ešli je prvu fotografiju, na kojoj grli svet, na Instagramu objavila u avgustu 2014.

- Ljudi koji lažu o mojim godinama (imam 28), izmišljaju priče o meni, povezuju me s toliko ljudi koje ne poznajem ili s kojima nikada nisam bila u romantičnoj vezi, otišli su predaleko.

Softkor platforma

Zanimljivo, na tribinama se našla i Belingamova majka koja je u nekoliko navrata sumnjičavo gledala prema devojci svog sina.

Tokom 2025. pojavile su se lažne optužbe da je prošla kroz eskort industriju nakon što su neovlašćene fotografije s Instagrama završile na „softcore“ platformi. U desetominutnom Tiktok videu, ona je energično odbacila te tvrdnje kao „pogrdne i potpuno neistinite“.

Brat Džob (20) brani boje Dortmunda, za koji je igrao i Džud, ali nije ispunio očekivanja po dolasku iz Sanderlenda za 30,5 miliona evra, uz dodatnih pet miliona kroz bonuse.