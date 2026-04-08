Bili Džin King kup reprezentaciju Srbije odigrala je udarnički dan u Portugaliji, u okviru Evro-afričke grupe 1. Prvo je slavila u nastavljenom meč A grupe sa Slovačkom – 2:1, a zatim slavila i protiv Hrvatske – 2:0. Srbiju, kao lidera grupe A, čeka poslednji, najslabiji rival iz grupe, Litvanija, za overu plasmana među četiri najbolje selekcije. A kakav su podvig napravile srpske teniserke najbolje govori podatak da su Teodora Kostović i Lola Radivojević slavile protiv 80+ mesta bolje rangiranih Hrvatica, koje su i u Top 100 na VTA listi!

Podsetimo, prekinut je prvi singl protiv Slovačke u kome je naša Teodora Kostović vodila protiv Pohankove sa 6:4, 3:0 pre prekida zbog kiše. Nastavak je doneo furioznu igru naše mlade teniserke i meč je završen ekspresno – 6:4, 6:1. Identičnim rezultatom deklasirala je i Hrvaticu iz Top 100 na svetu, Petru Marčenko – 6:1, 6:4.

– Srećna sam što sam donela prvi poen Srbiji, pogotovo što je za mene velika čast da igram za reprezentaciju. Po rezultatu deluju da je to bilo lako, ali meč je bio težak pogotovo zbog prekida pa i promene terena. Od nje sam izgubila na Rolan Garosu pa je i to bio dodatni motiv. U dobroj sam formi i nadam se dobrim igrama u nastavku. Što se meča sa Marčenkovom tiče, bio je jako težak psihološki meč za mene. Prošle godine smo izgubili u Litvaniji zbog mene i rekla sam sebi da se to više nikad ne dogodi. Imala sam baš motivaciju da dobijem ovaj meč. Zadovoljna sam kako sam igrala i trenutno sam u prajmu i igram najbolji tenis. nastavljamo dalje, samo jako, Srbija – poručila je Teodora posle dva odigrana meča.

Odmah je iza nje na teren izašla Lola Radivojević i rutinski slavila protiv bolje rangirane Slovakinje Sramkove – 6:2, 6:2. A u drugom meču je deklasirala najbolju Hrvaticu Antoniju Ružić sa 6:4, 6:4.

– Odlično sam ušla u meč. Imali smo plan igre koji sam ispoštovala. Protivnica je dobra igračica, bila je i u Top 100, pa sam dala sebi izazov da igram za Srbiju i da se borim. Jako je lepo pobediti za svoju zemlju. I Teodora je igrala odlično. – poručila je Lola Radivojević.

Dubl u kome su protiv Slovačke na teren izašle Aleksandra Krunić i Natalija Senić iskoristio je priliku za uigravanje protiv Hrunčakove i Mihalikove i pretrpeo je poraz – 6:4, 6:4. Protiv Hrvatske rivalke su im Lucija Ćirić Bagarić i Tara Vurt.