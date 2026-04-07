Proslavljeni nemački teniser i nekadašnji trener Novaka Đokovića, Boris Beker, završio je priču kada je reč o trenerskom poslu.

Šestostruki grend slem šampion kaže da će uvek biti dostupan za konsultacije iza kulisa, ali se na teren ne vraća.

- Ne želim da imenujem, ali često su me pitali da li bih želeo da se vratim trenerskom poslu, ali sam odbio. Imam druge karijerne ciljeve, mnogo više radim u medijskom sektoru. Ne bih mogao to da radim ako bih se vratio trenerskom poslu sa punim radnim vremenom - rekao je Beker i dodao:

- Oduvek sam govorio da sam otvoren za telefonske pozive ako me nekome od momaka treba savet. Uvek delim svoju perspektivu sa njima. Ali bez mog povratka na teren za trening.

Boris je krajem prošle godine postao otac, što mu je pored posla u medijima glavna preokupacija.

- Moje vreme kao trenera je završeno. Dobio sam novog člana porodice, što mi oduzima mnogo vremena, i jednostavno imam druge profesionalne ideje za svoj život - naveo je Nemac.