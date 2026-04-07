Meč je trajao 70 minuta. Bio je ovo četvrti međusobni duel španskog i argentinskog tenisera i četvrta pobeda za Alkarasa.



Branilac titule je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis Baezu i tako došao do ubedljive pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.



Alkaras će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Argentinca Tomasa Martina Ečeverija i Francuza Terensa Atmana.





Plasman u drugo kolo mastersa u Monte Karlu izborili su Hrvat Marin Čilić i Mađar Fabijan Marožan.



Masters u Monte Karlu se igra za nagradni fond od 6.309.095 evra.