Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 19.30 časova Efesu u Istanbulu.



"Nova nedelja, veoma bitna utakmica za nas, jer želimo da se takmičimo do samog kraja sezone. Efes ima veliki roster sa velikim i bitnim igračima u Evroligi uz zaista velikog trenera Pabla Lasa. Moramo dobro da spremimo meč, da unapredimo osnove igre, pogotovo u odbrani u odnosu na utakmicu protiv Budućnosti. Moramo dobro da igramo košarku, da se borimo do kraja i da dobijemo meč", rekao je Penjaroja, preneo je klub.

"Crno-beli" su u Beogradu pobedili Efes rezultatom 93:87 u trećem kolu Evrolige.



Partizan se nalazi na 14. mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i 20 poraza, dok je Efes na protposlednjoj, 19. poziciji sa učinkom 10-25.