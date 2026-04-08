Danil Medvedev je doživeo šokantan poraz u drugom kolu Mastersa u Monte Karlu.

Ruski teniser je izgubio od Matea Beretinija sa neverovatnih 6:0, 6:0. Ništa nije polazilo za rukom nekada prvom reketu sveta, koji je po završetku prvog seta potpuno izgubio živce i doživeo pravo pomračenje. Frustraciju je iskalio na reketu koji je potpuno uništio, ali mu ni to nije pomoglo u nastavku.

Ipak, nakon meča, usledio je novi "šamar" za Rusa, ali upakovan u veliku dozu italijanske ironije. Beretini je na objektivu kamere napisao: "Scusa, Carlo V!" (Izvini, Karlo V!).

Reč je o internoj šali i poruci upućenoj legendarnom italijanskom glumcu Karlu Verdoneu. Naime, Verdone je veliki ljubitelj tenisa i nedavno je otkrio da je godinama u bliskim, skoro prijateljskim odnosima sa Medvedevim, sa kojim se redovno dopisuje pre mečeva. Beretini je, znajući za tu simpatiju, odlučio da se "izvini" glumcu što mu je tako surovo "razbio" prijatelja.

- Odlučio sam se za ovo jer znam da Karlo navija i za mene, ali i za Danila. Iskreno, danas nisam znao za koga navija, pa sam hteo da mu uputim ovu ironičnu posvetu. Ovo je bila jedna od najboljih partija u mojoj karijeri, ali ni sam nisam očekivao da ću pobediti na ovakav način - izjavio je Beretini nakon meča za "Sky Sport."