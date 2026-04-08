Ogorman gubitak je pretrpela srpska košarka jer je preminuo legendarni trener Partizana Duško Vujošević nakon duge i teške bolesti.

Vujošević je najveći deo karijere vodeći crno-bele, ostavivši neizbrisiv trag.

Sa Partizanom je uspostavio apsolutnu dominaciju u Srbiji i regionu, a posebno u drugom mandatu - od 2001. do 2010. godine.

Vodio je velike bitke sa Crvenom zvezdom, koju je i vodio u sezoni 1991/1991, a crveno-beli su se oglasila povodom smrti velikog rivala na zvaničnom sajtu i uputila je saučešće porodici Duška Vujoševića.

- KK Crvena zvezda primio je u sredu vest da je košarkaški trener Duško Vujošević preminuo u Beogradu u 67. godini života.

- Povodom smrti Duška Vujoševića, koji je tokom trenerske karijere bio trener brojnih klubova, uključujući i našeg, KK Crvena zvezda izražava saučešće porodici Duška Vujoševića - stoji u saopštenju KK Crvena zvezda.