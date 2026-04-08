Košarkaški svet je u šoku zbog smrti Duška Vujoševića. Proslavljeni trener je preminuo u 68. godini, a najveći trag je ostavio u Partizanu, koji je vodio u tri navrata.

Za to vreme je afirmisao brojne igrače, koji su stasali pod njegovom vođstvom, a među njima je i Vladimir Lučić. Košarkaš Bajerna je sarađivao sa Vujoševićem u sezoni 2012/13, kada je bio kapiten tima, a sada se emotivnom porukom oprostio od Duleta.

- Dule,

- Možda nisam uvek razumeo tvoje metode, niti sam uvek bio spreman na sve što si tražio od nas, ali danas znam koliko si me zapravo izgradio.

- Naučio si me disciplini, upornosti, odricanju, borbi i to su stvari koje će zauvek ostati deo mene.

- Hvala ti za sve, za lepe i teške trenutke, jer su me baš oni napravili ovakvim kakav jesam.

- Počivaj u miru - napisao je Vladimir Lučić.