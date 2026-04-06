Hrvat je razmenio teške reči sa Stafanosom Cicipasom, i čini se da i danas žali za saradnjom sa Novakom Đokovićem.

On je tokom rada sa Srbinom opasno dobro zaradio.

Procenjuje se da je fiksna plata Gorana Ivaniševića na godišnjem nivou bila od 300.000 do 500.000 dolara.

Samo na osnovu toga je Goran zaradio minimum oko 2 miliona dolara, a kada se na to dodaju i bonusi od turnira, u iznosu oko deset odsto tokom godina...

Novak je u periodu saradnje sa Ivanševićem zaradio oko 60 miliona dolara, što će reći da je i od toga treneru otišlo makar oko 6 miliona.

Tačne brojke nisu poznate, ali se do ukupne sumu od oko 8 miliona dolara dolazi prostom računicom.

Ivanišević se nakon rastanka sa Srbinom muči da nađe pravi posao, pošto je sarađivao sa Elenom Ribakinom i Stefanosom Cicipasom, i to nije ispalo baš sjajno...