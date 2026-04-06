Bivši francuski fudbaler Samir Nasri našao se u velikom problemu sa zakonom i to zbog večere.

Prema pisanju uglednog lista "Les Échos", nekadašnja zvezda Premijer lige je pod lupom francuskih poreskih organa koji su uvereni da je fudbaler godinama varao državu tvrdeći da živi u Dubaiju, dok je zapravo boravio u srcu Pariza.

Iako je zvanično prijavljen kao poreski rezident u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde su porezi znatno niži (ili nepostojeći), francuske vlasti su detaljno pročešljale Nasrijev životni stil. Ključni dokazi protiv njega su prilično bizarni, ali neoborivi.

Poreznici su analizirali njegove avionske karte koje su pokazale da je većinu vremena provodio u Francuskoj, ali "trešnja na torti" bila je aplikacija za dostavu hrane "Deliveroo."

Zabeleženo je da je Nasri tokom 2022. godine naručio hranu na svoju adresu u Parizu čak 212 puta. Kao rezultat ove istrage, Nasri više nije tretiran kao "gastarbajter", već kao punopravni stanovnik Francuske, što sa sobom povlači ogromne finansijske obaveze.

Zbog toga će Francuz morati da plati čak 5,5 miliona evra - 5,25 miliona evra na ime neplaćenog poreza na dohodak za period od 2020. do 2022. godine i 82.000 evra na ime poreza na imovinu za period od 2019. do 2025. godine.

Nasri je bio neverovatan talenat, ali nikada do kraja nije ispunio svoj potencijal. Tokom karijere je nastupao za Marselj, Arsenal, Mančester siti, Sevilju i Anderleht.