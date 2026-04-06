Pitanje pobednika stara dama je rešila u prvom poluvremenu, kada su postigli oba gola. Posle samo četiri minuta igre, Juventus je do prednosti doveo Brazilac Bremer, kojem je asistirao Keli.

Prednost ekipe iz Torina je duplirana posle 17. minuta igre, kada je Veston Mekeni posle dodavanja Konseisaa. U drugom delu igre, nismo videli golova, tako da je na snazi do kraja ostao rezultat od 2:0.

Na ovom meču nismo videli na terenu Dušana Vlahovića, kao ni Filipa Kostića, koji su celi meč presedeli na klupi. Juventus je posle ove pobede ostao na bod manje u odnosu na Komo, koji se nalazi na četvrtom mestu.

Srpski fudbaler Dušan Vlahović povredio se na zagrevanju, što je novi maler za napadača Juventusa, koji se tek oporavio od povrede prepona.

U narednom kolu, Juventus će igrati protiv Atalante.