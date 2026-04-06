Srpski košarkaš Asim Đulović naredne sezone će nastupati u američkom NCAA takmičenju.

Jedan od najtalentovanijih krilnih centara srpske košarke u tekućoj sezoni je bio sjajan u dresu Mege, prosečno imao 13,9 poena, 4,7 skokovai 1,4 asistenciju po utakmici.



To je proviklo pažnju dosta klubova, ali je izbor pao na SAD, i to koledž Batler u Indijanapolisu.

Đulović će tako biti nova uzdanica čuvenih Buldogsa.

Odlazak Đulovića u NCAA potvrdio je i njegov menadžer Miško Ražnatović, koji se tim povodom oglasio na društvenim mrežama.

Za reprezentaciju Srbije debitovao je još pod komandom Svetislava Pešića, koji mu je ukazao šansu tokom kvalifikacija za prethodni Evrobasket

