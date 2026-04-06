Potpuni šok se dogodio u NBA ligi pred kraj regularnog dela prethodne sezone, kada su Denver Nagetsi odlučili da otpuste Majka Melouna, a na njegovo mesto je postavljen Dejvid Adelman, koji je potom i ostao na klupi ove ekipe.

Od tada Majk Meloun nema posao, radio je kao stručni konsultant, ali nije nalazio novi angažman. Nedavno su se pojavile informacije da bi mogao da preuzme ekipu Orlando Medžika, međutim, sada dolaze nove informacije.

Naime, univerzitet Nort Kerolajne želi po svaku cenu da zaposli Majka Melouna kao svog novog trenera!

Ovu informaciju je preneo poznati novinar Pit Tamel, koji ističe da bi ovaj univerzitet voleo da vidi Melouna na klupi.

Inače, Majk Meloun je osvojio šampionski prsten sa Denver Nagetsima u sezoni 2022/2023, dok je upisao i 510 pobeda u karijeri kao njihov trener.