Proslavljeni srpski košarkaš Igor Rakočević zapalio je društvene mreže jednom objavom.
Rakočević ostaje pri stavu većine košarkaške javnosti u Evropi koja smatra da se u najjačoj košarkaškoj ligi igra "meka" odbrana.
- Dati 30 poena u NBA ligi je otprilike ekvivalent postizanja 18 poena u Evroligi - napisao je Rakočević na društvenoj mreži "X".
Usledila je lavina komentara, pa je Rakočević morao još jednom da se oglasi.
- Lak i bestrudan vid zabave. Napises nesto pametno i gledas glupe neopevane bizgove kako niste ne shvate, ljute se i (pokusaju) da uvrede - kaže bivši as Crvene zvezde.
