Srpski košarkaš Nikola Jović povredio je zglob leve noge i neće igrati protiv Toronta, saopštio je danas njegov klub Majami hit.
Posle nekoliko propuštenih utakmica, Jović (22) je odigrao 13 minuta u pobedi protiv Vašingtona (152:136) i upravo se na toj utakmici ponovo povredio.
Majami u saopštenju nije objavio da li Jovića čeka duža pauza.
Košarka
BAŠ NEMA SREĆE Jović se ponovo povredio
Velika šteta...
