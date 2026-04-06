Srpski košarkaš Nikola Jović povredio je zglob leve noge i neće igrati protiv Toronta, saopštio je danas njegov klub Majami hit.



Posle nekoliko propuštenih utakmica, Jović (22) je odigrao 13 minuta u pobedi protiv Vašingtona (152:136) i upravo se na toj utakmici ponovo povredio.



Majami u saopštenju nije objavio da li Jovića čeka duža pauza.