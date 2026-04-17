Mučile su ga povrede, nije imao minutažu... Jović se žalio, ali stigla je izjava trenera Erika Spolstre.

-Koliko god da je bio frustriran i imao osećaj da ga prati loša sreća, to je isto kroz šta je prošao Haime (Hakez) prošle godine - jasan je bio iskusni stručnjak.

Spoelstra je povukao paralelu sa Haimeom Hakesom, koji je uspeo da se izvuče iz teške situacije zahvaljujući mentalitetu.

-On nije tražio izgovore. Samo je rekao: 'Moram da budem bolji' i nastavio da radi. To mora da bude (Jovićev) cilj ovog leta – da ne ulazi u ulogu žrtve, da ne krivi okolnosti, već da radi na stvarima koje treba da popravi.

Američki stručnjak nema dilemu kada je u pitanju potencijal mladog Srbina.

-Njegov talenat, visina i sve što donosi na parket – to niko ne dovodi u pitanje. Samo treba da preuzme odgovornost i spreman dočeka narednu sezonu - podvukao je Spolstra.