Već neko vreme je sve jasno... Amerikanci ne žele da Jokić bude MVP!

Glasanje za MVP nagradu još uvek nije završeno, a NBA liga je u međuvremen napravila izuzetke vezane za pravilo od 65 utakmica, zbog Luke Dončića i Kejda Kaningema.

Ipak, kako se diskusija sve više udaljava od Jokića, Bobi Portis je izneo svoj stav.

-Teško je, brate. Sve je na volji glasača, ali mislim da verovatno niko neće glasati za Jokića jer već ima tri MVP nagrade. Ne žele da mu daju četvrtu, razumeš? Verovatno ne žele da dođe do četiri, ali Jokić je neverovatan. Bio je lider lige u skokovima i asistencijama, to je standard. Volim Jokića, ali mislim da će nagradu uzeti Šej - rekao je Portis.

Dodao je i da očekuje da će Viktor Vembanjama dobiti veliki broj glasova.

-Znam kako to ide, neko će želeti da Vembi pobedi. Dobiće dosta glasova za prvo mesto.

Jokić je MVP nagradu osvajao 2021, 2022. i 2024. godine. U trci 2023. izgubio je od Džoela Embida, iako je i tada vladao stav da je Srbin bio bolji, dok ga je 2025. nadmašio SGA.

Sramota je šta rade u NBA...