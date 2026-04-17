Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u polufinale turnira iz serije 500 u Barseloni pobedom nad Nunom Boržešom u dva odigrana seta.

Međedović je savladao Portugalca Nuna Boržeša u njihovom prvom međusobnom susretu u karijeri sa 2-0 u setovima, posle nešto više od sat i po vremena tenisa – 7:6(6), 6:2.

Međedoviću je ovo prvo polufinale nekog turnira iz serije 500 u karijeri, a donelo mu je plasman na 68. mesto na ATP rang listi.

U polufinalu Barselone igraće sa boljim iz duela Rubljov – Mahač.