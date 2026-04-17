Hrvatski menadžer Ivan Dijaković, inače jedan od vodećih ljudi "UFD Gym" tima u Dizeldorfu, najavio je da bi publika u "Beogradskoj areni" mogla da gleda povratak jednog od najboljih boraca u istoriji sporta - Mirka Filipovića!

Dijaković je preneo ekskluzivne vesti da bi Mirko Filipović u Beogradskoj areni 30. juna trebao da ukrsti rukavice sa aktuelnim šampionom teške kategorije - Hatefom Moilom.

- Mirko je u treningu, radi konstantno. Prošao je kompletne pripreme sa Matejem Batinićem i, prema mojim informacijama, spreman je već sada za meč. Definitivno postoji šansa, ali sve zavisi od njega. Ako odluči da hoće meč, šansa postoji. Mi iz FNC-a bi bili presrećni, a ostalo je na njemu. Što se tiče potencijalnog protivnika, ima tu više varijanti i opcija, ali ne mogu ništa da kažem jer nismo postigli dogovor - rekao je Dražen Forgač prvi čovek FNC organizacije.

Filipović je u svojoj bogatoj MMA karijeri odradio čak 49 borbi, uz 38 pobeda i 11 poraza. Poslednji put se u kavezu našao 2019. godine kada je u sklopu "Bellator 216" priredbe savladao Roja Nelsona jednoglasnom odlukom sudija.

Jedno je sigurno, ako se ovo desi, MMA više neće biti isti sport...