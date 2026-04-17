Arina Sabalenka se našla u problemu zbog Vladimira Putina i jednog lajka?!

Nastavo je totalni haos i histerija prenosi "Mondo".

Na društvenim mrežama su pronašli jedan snimak u kom se vidi kako Viktorija Bonija priča pozitivno o ruskom predsedniku i između ostalog ističe "da ima njenu punu podršku i da je odličan političar". Tvrde da je beloruska teniserka lajkovala tu objavu.

Mnogi navijači, počeli su da prozivaju Sabalenku zbog toga, da pišu razne komentare, da traže i da ona bude suspendovana i slično...

Arina ima i problem sa zdravljem.

-Veoma sam tužna zbog toga što neću igrati na turniru u Štutgartu. Volim tamo da igram, atmosfera, navijači, podrška koju imam, sve je posebno za mene. Naravno, želela sam da imam još jednu šansu da osvojim taj 'Porše'. Nažalost, povredila sam se posle turnira u Majamiju. Pokušala sam sve kako bih se oporavila na vreme, ali nisam spremna. Žao mi je što neću moći da učestvujem, želim svima uspešnu nedelju. Vidimo se uskorom - napisala je Sabalenka na društvenim mrežama.