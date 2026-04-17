-Da se našalim malo. Saša Zdjelar i ja smo dobro prošli, bolje nego Saša Ilić pre neki dna kad se tukao sa Ukrajincem, mi smo malo bolje prošli. Ne mogu da kažem da sam iznenađen što se takva vest pojavljuje, nije ništa neočekivano. Nisam očekivao da se pojavi vest da smo imali sjajan tim-bilding u kojem smo se ovde družili. Nažalost, očekivano je da izađe tekst o tome da li smo se sporečkali oko toga da li je bio faul na treningu ili nije i ko je šta rekao i zašto je rekao, nije to za mene iznenađenje - rekao je Srđan Blagojević na današnjoj konferenciji za medije.

Nastavio je u istom ritmu.

-Najveću dobit u današnje vreme mediji imaju koji su prvi objavili vest, imaju najviše klikova, čestitam im na tome. Kako je rekao Dule Vujošević u jednom trenutku, i u najskladnijim porodicama ima nekih određenih nesuglasica. Te nesuglasice mi ćemo rešavati ovde u našoj porodici. Nemam nameru uopšte da komentarišem šta je ko rekao i zašto je ko rekao.

Blagojević je pričao kako se rešavaju problemi.

-Mi sve nesuglasice, ako ih imamo i kad ih imamo, rešavamo ovde. Mene samo je izuzetno pogodilo to, ako se desilo i šta se desilo, što je to izašlo uopšte u medije, a onda posle toga me, ne kažem pogodilo, nego zasmetalo mi je što se uopšte toliki značaj pridaje svemu tome. Jer samo onaj ko se nije bavio fudbalom, ko nije igrao fudbal makar na rekreativnom nivou, ne zna da se razgovori nekog takvog tipa u kome dolazi do oštrijih reči dogode maltene na svakom treningu. Kad bi se stalno objavljivalo šta se dešava na svakom treningu i u svakoj svlačionici, svaki razgovor, ne bi novinari uopšte imali prostora da pišu o drugim stvarima. Tako da, meni je to sve onako dosta smešno, ali jasno mi je kako funkcionišu mediji danas. Jasno mi je šta je potrebno - potrebna je intriga. Ja nisam deo te priče, ne želim da učestvujem u tome, niti smo mi deo te priče, tako da držimo se sebe, svog fokusa i nastavljamo dalje.

Pogodilo ga je što je sve izašlo u javnost.

-Da, mene to najviše... Ako je to iz svlačionice, mene to najviše boli s obzirom da znam da je u prethodnom periodu bilo takvih situacija kada nešto što se dogodi na samom terenu ili u svlačionici izađe odmah u medije. Meni je to poražavajuće. A to šta je ko rekao i da li smo se mi sporečkali ili ne, to je totalno nebitna priča. Tako da, slažem se sa vama, takve stvari ne bi smele da se dešavaju jer ako uzmemo u obzir i druge klubove, sve ostale klubove, pa i one za koje smatramo da su veliki, ja ne vidim da se o njima piše tako. A nemojte da mislite, siguran sam da ne mislite da kod njih nema nekih diskusija koje možemo da podvedemo pod raspravu - rekao je Blagojević i potvrdio da je sve u redu sa njim i Zdjelarom.