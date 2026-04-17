U susret 39. Powerade Beogradskom maratonu koji se 18. i 19. aprila održava na ulicama našeg glavnog grada, već po tradiciji održan je četvrti Sportski forum koji je okupio relevantne stručnjake iz oblasti sporta, medicine, bezbednosti, turizma i ekonomije. Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš istakao je da je Sportski forum izuzetno važan segment Beogradskog maratona i najbolji mogući uvod u trkački vikend na kome su i ove godine razmenjena znanja, iskustva i ideje koje oblikuju savremeni sport.

„Kao organizatori, posebno ističemo edukativni karakter Foruma, jer verujemo da Beogradski maraton nije samo sportski izazov, već i platforma za učenje, razvoj i razmenu iskustava. Forum je namenjen kako učesnicima trka, tako i široj javnosti, partnerima i svima koji žele da bolje razumeju kompleksnost i značaj jednog velikog sportskog događaja“, istakao je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš.

Kroz pažljivo osmišljene panel diskusije fokus je bio na ključnim temama koje prate razvoj Beogradskog maratona – od tehničkih i organizacionih aspekata, preko zdravlja i pripreme trkača, do šireg društvenog, turističkog i ekonomskog uticaja ovog sportskog događaja.

„Siguran sam da su svi učesnici Foruma imali jedinstvenu priliku da sagledaju sve aspekte jednog velikog sistema - od organizacije i bezbednosti, preko lične pripreme i zdravlja, do šireg uticaja koji maraton ima na grad i zajednicu. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je Sportski forum postao mesto gde se sport posmatra šire, ne samo kroz rezultat, već kao pokretač povezivanja, znanja i pozitivnih promena u društvu“, konstatovao je Habuš.

Realizacija Sportskog foruma Beogradskog maratona ostvarena je uz značajnu podršku akademske zajednice – Univerziteta Singidunum i Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, čiji stručni doprinos dodatno potvrđuje važnost povezivanja sporta, obrazovanja i nauke.