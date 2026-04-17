Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u polufinale ATP turnira u Barseloni pošto je danas savladao Portugalca Nuna Boržesa rezultatom 2:0 (7:6(8:6), 6:2) za sat i 36 minuta.

U prvom setu nije bilo brejka, a kod vođstva 6:5 na servis Međedovića Boržes ne koristi set loptu. Set je zatim ušao u taj-brejk, a u njemu Međedović koristi drugu set loptu da povede 1:0.

Na startu drugog seta Međedović pravi brejk, zatim još jedan i tako rešava pitanje pobednika.

Međedović će sutra u polufinalu igrati protiv pobednika meča Tomaš Mahač (Češka) - Andrej Rubljov (Rusija).

