Crvena zvezda je zatražila odlaganje utakmice sa Partizanom u okviru poslednjeg kola ABA lige koja je trebalo da se igra u nedelju u 19.30 časova, saznaje Sport klub.

Zvezda je ovo tražila zbog toga što će u utorak igrati meč plej in u Evroligi i žele da dobiju što više vremena da se spreme za taj meč.

Kao jedan od argumenara naveli su i sezonu 2022/2023 kada je plej of ABA lige bio nekoliko puta odlagan zbog mečeva Partizana u četvrtfinalu Evrolige protiv Reala.

Ostaje da se vidi kakva će odluka lige biti...