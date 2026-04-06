Poznati američki analitičar Stiven Smit dospeo je u centar pažnje zbog svog izbora kandidata za najkorisnijeg igrača NBA lige.

U emisiji “First Take” na televiziji ESPN, Smit je predstavio svoju listu favorita za prestižno priznanje, na kojoj nije bilo mesta za Nikolu Jokića.

- Trka za MVP je veoma tesna, ima mnogo ozbiljnih kandidata. Šej Gildžus-Aleksander, Viktor Vembanjama, Luka Dončić, Džejlen Braun - izjavio je Smit, ne spomenuvši Jokića.

Ovo nije prvi put da analitičar zanemaruje učinak srpskog asa. Poslednji put kada je Smit stavio Jokića na prvo mesto u svom izboru bilo je 2021. godine, kada je centar Denvera osvojio svoju prvu MVP titulu. Od tada, Jokić nije dobio njegov glas. Smit, čija godišnja zarada iznosi oko 40 miliona dolara, od čega 21 milion dobija od ESPN-a na osnovu petogodišnjeg ugovora vrednog 105 miliona dolara, često menja svoje favorite. U jednom trenutku je Dončića video kao glavnog kandidata, da bi nedavno, posle izjava Vembanjame, na vrh liste postavio mladog centra San Antonio Sparsa.

Jokić i ove sezone beleži nestvarne brojke. Prosečno beleži 27,8 poena, 12,8 skokova i 10,8 asistencija po utakmici, ali ga Smit ne vidi kao MVP kandidata.