Specijalista sportske medicine, dr Evan Džefris, ističe da Dončić u Evropi traži tretman koji u Sjedinjenim Američkim Državama nije dostupan u istom obliku zbog strogih regulativa.

- U SAD su matične ćelije pod strogim nadzorom FDA. Razlika u Evropi je u tome što su regulative blaže, a matične ćelije mogu biti 'visoko manipulisane', što značajno povećava njihovu potenciju u smanjenju upala i reparaciji tkiva - objasnio je Džefris. On dodaje da bi ovaj tretman teoretski mogao da prepolovi vreme oporavka sa uobičajenih 4–6 nedelja na svega 2–3 nedelje.

Dončić se povredio prošlog četvrtka u porazu od Oklahoma Sitija, čime je završen njegov regularni deo sezone. Pre povrede, Luka je beležio istorijske brojke sa prosekom od 33,5 poena, 8,3 asistencije i 7,7 skokova, nadmašivši rekordne nizove Kobija Brajanta u dresu Lejkersa.