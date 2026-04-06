Monako i Panatinaikos mogu da odahnu pred finiš ligaškog dela Evrolige.

Od povrede se oporavio Majk Džejms, dok je Džerijan Grent blizu povratka na teren već u narednoj rundi.

Dva kluba koja se zajedno sa Crvenom zvezdom nalaze na plej-in pozicijama dočekaće poslednja tri kola elitnog takmičenja znatno jači.

Tim iz Kneževine objavio je da najbolji strelac u istoriji Evrolige ponovo trenira sa ekipom, kao i da će biti na raspolaganju treneru Manučaru Markoišviliju. On je propustio poslednje četiri utakmice u društvu najboljih zbog povrede zadnje lože, koja je sada prošlost.

I Atinjani su zadovoljno saopštili da defanzivni specijalista testira levi ručni zglob kako bi procenio da li će moći da nastupi na gostovanju Barseloni. Bivši MVP Evrokupa doživeo je peh u Sarajevu protiv Dubaija, i zbog toga presedeo prethodna dva duela.

Momci sa Azurne obale zauzimaju 10. mesto sa skorom 19-16, koliko imaju i beogradski crveno-beli. Pobedu više imaju „zeleni“, koji su trenutno sedmi na tabeli.

Vicešampion Evrope do kraja se susreće sa Asvelom, Barselonom i Hapoelom, a izabranici Ergina Atamana odmeriće snage sa Kataloncima, Valensijom i Efesom. S druge strane, Zvezdu čekaju okršaji sa Parizom, Asvelom i Realom.