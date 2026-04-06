Meč u kome su fudbaleri Crvene zvezde savladali ekipu Radnika, rezultatom 2:1, bio je poseban za Aleksandra Kataija. Zvezdin „magiko“ je u 36. minutu iskoristio centaršut Tiknizjana, i glavom zatresao mrežu protivnika, što je bio 154. pogodak iskusnog veziste u crveno-belom dresu. Pored toga, nastavio je niz odličnih igara u Surdulici, s obzirom da je postigao pogodak na svakom meču koji je odigrao na jugu Srbije.
Katai trenutno zauzima treću poziciju na večnoj listi strelaca Crvene zvezde, dok se ispred njega, na drugom mestu nalazi legendarni Dragan Džajić, koji je postigao 155 golova.
Priliku da se izjednači ili možda prestigne Džajića, Katai će imati već u četvrtak, kada se crveno-beli sastaju sa ekipom Spartaka, u okviru 30. kola Superlige Srbije.
Najbolji strelci u istoriji Crvene zvezde:
Bora Kostić – 230
Dragan Džajić – 155
Aleksandar Katai – 154
Dušan Savić – 149
Zoran Filipović – 138
Kosta Tomašević – 137
Vojin Lazarević – 134
Darko Pančev – 116
Rajko Mitić – 109
Mirko Ivanić – 96
