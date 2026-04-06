Meč u kome su fudbaleri Crvene zvezde savladali ekipu Radnika, rezultatom 2:1, bio je poseban za Aleksandra Kataija. Zvezdin „magiko“ je u 36. minutu iskoristio centaršut Tiknizjana, i glavom zatresao mrežu protivnika, što je bio 154. pogodak iskusnog veziste u crveno-belom dresu. Pored toga, nastavio je niz odličnih igara u Surdulici, s obzirom da je postigao pogodak na svakom meču koji je odigrao na jugu Srbije.

Katai trenutno zauzima treću poziciju na večnoj listi strelaca Crvene zvezde, dok se ispred njega, na drugom mestu nalazi legendarni Dragan Džajić, koji je postigao 155 golova.

Priliku da se izjednači ili možda prestigne Džajića, Katai će imati već u četvrtak, kada se crveno-beli sastaju sa ekipom Spartaka, u okviru 30. kola Superlige Srbije.

Najbolji strelci u istoriji Crvene zvezde:

Bora Kostić – 230

Dragan Džajić – 155

Aleksandar Katai – 154

Dušan Savić – 149

Zoran Filipović – 138

Kosta Tomašević – 137

Vojin Lazarević – 134

Darko Pančev – 116

Rajko Mitić – 109

Mirko Ivanić – 96