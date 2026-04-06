Najefikasniji u ekipi FMP-a bio je Filip Barna sa 22 poena, uz pet skokova i pet asistencija, dok su Džošua Skot i Dušan Radosavljević dodali po 12 poena.



U ekipi Spartaka jedini dvocifreni strelac je bio Danilo Nikolić sa 15 poena, uz 10 skokova, dok su po sedam poena dodali Olivije Henlan i Džered Kolmen-Džons. Stefan Momirov je utakmicu završio sa tri poena i 10 skokova.



FMP je drugi na tabeli plej-auta sa 11 pobeda i 12 poraza, dok je Spartak, koji je večeras prekinuo svoj niz od pet uzastopnih trijumfa u ABA ligi, prvi sa skorom 13/10.



Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, FMP protiv Zadra, a Spartak u Novom Mestu protiv Krke.