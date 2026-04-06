Karlos Alkaraz nije imao uspešnu američku turneju i zbog toga je u opasnosti da izgubi prvo mesto na ATP listi.

Ozbiljno mu preti Janik Siner koji je na dominantan način osvojio Indijan Vels i Majami, pa bi mogao da prestigne najvećeg rivala.

Ove nedelje počinje Masters u Monte Karlu, gde Alkaraz brani titulu, dok Siner nije igrao prošle godine na ovom turniru jer je odrađivao suspenziju zbog dopinga.

Italijan je sa dve titule u Americi došao u priliku da napadne prvu poziciju, a Alkaraz je iznenađen što je njegov najveći rival uopšte došao u Kneževinu.

- Iskreno, iznenađen sam da je Janik došao u Monte Karlo da igra posle Indijan Velsa i Majamija i cele ove sezone, ali to očigledno dovoljno dogovori o njegovoj sjajnoj fizičkoj spremi i tome šta je sve spreman da uradi - rekao je Alkaraz.

Njih dvojica ne mogu da se sastanu pre finala.

- Nadam se da bi mogli da igramo u Monte Karlu. Ali, ko zna. Kao što je poznato, nismo još uvek igrali međusobno ove godine i nadam se da će se to desiti u sezoni šljake - naveo je Alkaraz.

Španac ne krije da se raduje sezoni na šljaci.

- Zaista sam presrećan što sam se vratio u Monte Karlo, prvi turnir na šljaci ove sezone. Nedostajalo mi je. Pokušaću da uživam na ovoj prelepoj podlozi koliko god je to moguće, na ovom prelepom turniru. Nisam mnogo razmišljao o tome da sam branilac titule. Pokušavam da budem dobar i da dobro treniram, pa ćemo videti kako će to sve ići - zaključio je Alkaraz.

Alkaraz je slobodan u prvom kolu Monte Karla, dok ga u drugom čega okršaj sa pobednikom meča Sebastijan Baez-Stan Vavrinka, a Siner će se sastati sa Igom Amberom.