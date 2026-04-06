Ognjen Matanović (16) mogao bi da debituje za prvi tim Zvezde, prenosi "Meridijan".

Ovaj igrač je suvo zlato Crvene zvezde, a stručnjaci tvrde da je veći potencijal od Maksimovića i Kostova. Reč je o momku koji je specifičan i po tome što je od najranijeg mogućeg uzrasta nastupao za godinu dana starije.

Nedavni turnir kada je reprezentacija Srbije do 17 godina izborila Mundijal, a Matanović (ponovo kao najmlađi) bio najzapaženiji fudbaler selekcije, izbacila je ovog mladića u fudbalsku orbitu.

Skrenuo je pažnju brojnih stranih klubova koji su prethodnih dana kontaktirali Zvezdu kako bi se dodatno raspitali za momka rođenog u Beogradu.

Na Marakani još uvek nisu prelomili da li je suviše rano za Matanovića, ali razgovara se o tome već neko vreme. O prodaji se u ovom momentu ne razmišlja.

Matanović je nedavno bio proglašen za najboljeg pionira Zvezde.