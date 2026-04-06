Svet košarke potresla je vest o smrti Džeralda Padija, nekadašnje zvezde univerziteta UNLV i igrača koji je tokom tri sezone nastupao za čak pet NBA timova. Padi je nastradao u 60. godini.

Kako prenose američki mediji, a potvrđuje kancelarija šerifa u Luizijani, Padi je pronađen mrtav na mestu saobraćajne nesreće u blizini grada Rejn. Prema prvim izveštajima, reč je o nesreći u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo, koje je sletelo sa puta.

Džerald Padi je u najjačoj ligi sveta proveo period od 1990. do 1994. godine. Tokom karijere je nosio dresove Klivlend Kavalirsa, Sijetl Supersoniksa, Indijana Pejsersa, Njujork Niksa i Vašington Buletsa.

Odigrao je 129 utakmica u regularnom delu sezone gde je prosečno beležio 5,5 poena, a nastupao je i u plej-ofu sa Sijetlom 1993. godine.

Ipak, najveću slavu stekao je na koledžu. Bio je udarna igla čuvenih "Runnin' Rebelsa" sa UNLV-a, koje je sa klupe predvodio legendarni Džeri Tarkanijan. Padi je bio ključni igrač tima koji je 1987. godine stigao do "Final Four-a", a ostaće upamćena njegova partija protiv Ajove u "Elite Eight" fazi, kada je sa četiri trojke u drugom poluvremenu režirao preokret nakon 16 poena zaostatka.

Iako su mu predviđali da zbog stila igre neće uspeti u NBA ligi, Padi je uvek isticao svoj inat:

– Rekli su mi da neću uspeti u NBA. Niko ne može da mi kaže da neću uspeti u nečemu – izjavio je svojevremeno.

Nije igrao samo u NBA ligi. Kasnije se oprobao u Španiji, Italiji, Francuskoj, Argentini, Japanu, Libanu i Meksiku, a 1995. godine nosio je dres izraelskog Makabija iz Tel Aviva igrajući Kup Radivoja Koraća.