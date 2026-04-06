Kapiten fudbalskog kluba Mančester siti Portugalac Bernardo Silva napustiće engleski klub na kraju sezone, potvrdio je pomoćni trener ekipe sa Itihada Pep Lijnders, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Silva (31) ima ugovor sa klubom iz Mančestera do 30. juna ove godine.

- Bernardo Silva je jedinstven. Način na koji kontroliše igru, način na koji se kreće, način na koji prima i vodi loptu, način na koji vidi rešenja... Tek kada ne bude igrao, shvatićete koliko vam nedostaje. Zamislite jedan meč, a tek celu sezonu. Svaka priča, ma koliko dobra bila, jednom mora da se završi. Nadam se da će Bernardo da uživa u poslednjih nekoliko nedelja u dresu Sitija i da će imati lep oproštaj. Sve je to zaslužio - rekao je Lijnders.

Silva je u Mančester siti stigao 2017. godine iz Monaka. On je za engleski klub odigrao 450 utakmica i postigao je 76 golova. Portugalski fudbaler je sa Mančester sitijem osvojio 18 trofeja.

Silva je kapitenu traku Mančester sitija preuzeo na početku ove sezone posle odlaska Kevina de Brujnea.