Fudbaleri AEK-a napravili su veliki korak ka osvajanju titule šampiona Grčke, pošto su kao gosti savladali Olimpijakos rezultatom 1:0.

Tim koji sa klupe predvodi Marko Nikolić sada ima pet bodova više od crveno-belih, ali i od PAOK-a koji je remizirao sa Panatinaikosom.

Oduševljenje posle pobede nije krio predsednik Marios Ilijopulos, koji je nahvalio Nikolića.

- Zar treba da vam pričam koliko volim Marka Nikolića? Volim ga, sve to on zna. Hvala mu što je otvorio novu stranicu u grčkom fudbalu - poručio je Ilijopulos.

Uprkos velikoj euforiji, srpski trener je ostao smiren.

- Imamo pet bodova prednosti na prvom mestu tabele, pa nećemo se praviti blesavi i pričati kako nismo u vođstvu. Ali, nije to ništa veliko. Moramo da ostanemo na zemlji i da nastavimo sa jednakim naporom. Srećan sam zbog onog što sam video u svlačionici posle utakmice, svi se smeju, svi su dobro raspoloženi, ali niko ne preteruje u slavlju - istakao je Nikolić.