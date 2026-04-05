Stefanos Cicipas i Goran Ivanišević su imali kratku, ali veoma burnu saradnju.

Legendarni Hrvat je tokom prošle godine postao trener grčkog tenisera kog je pokušao da vrati u svetski vrh, ali je brzo uvideo da od toga nema ništa i došlo je do razlaza.

Sve je puklo posle Ivaniševićeve izjave da nikada nije video toliko nespremnog igrača. Cicipas je prvi put progovorio o toj situaciji i vrlo oštro komentarisao nekadašnjeg šampiona Vimbldona.

- Nikada ne bih očekivao da neki trener tako nešto uradi. To je kao da me je neko udario dok sam ležao na podu.

Istakao je da to što je Ivanišević pričao nije bila istina:

- Najgora stvar je bila što to što je on rekao nije bila istina. Ja nisam bio spreman jer sam bio povređen. Nisam trenirao kako treba.

Cicipasu nije bilo jasno zbog čega je Ivanišević to izgovorio:

- Nisam video u čemu je štos. Ako je njegov cilj bio da me na taj način pokrene, da ozbiljnije treniram i da se priberem, to sigurno nije bila prava taktika. Bio sam veoma uvređen.