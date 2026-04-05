Vinisijus Žunior i Virdžinija Fonseka su nedavno ušli u šesti mesec romanse koju su započeli zvanično objavom na Instagramu uz crvene balone, medvediće...

Da im, zasad, cvetaju ruže u ljubavi započetoj letos, a potvrđenoj za javnost u oktobru, pokazao je i gest lepše strane brazilskog para.

TV zvezda i influenserka, izuzetno uticajna na mrežama, uči troje dece da navijaju za čika Vinija. Možda i budućeg očuha, ukoliko napadač Reala, eto, odluči da odvede devojku - sutra joj je 27. rođendan, uzgred rečeno - pred oltar.

Brazilka rođena u Americi nedavno je vodila ćerke Mariju Alis (4) i Mariju Flor (3) i sina Žozea Leonarda (1) na utakmicu „karioka“ u Orlandu, gde su Vinisijus i društvo pobedili Hrvatsku u prijateljskom susretu sa 3:1, a posle koje je klinac za nagradu dobio poljubac.

„Svi smo spremni, idemo, Brazil! Prva utakmica Brazila na stadionu s mojim voljenima“, napisala je Virdžinija Pimenta da Fonseka Serao Kosta uz fotografije s klincima na stadionu u Orlandu.

Objava na Instagramu je zavredela 2,2 miliona lajkova, što i ne čudi ako se zna da bivša supruga pevača Ze Felipea, kojem je rodila ove mališane, na toj mreži ima skoro 55 miliona pratilaca. Među mnogima koji su to komentarisali bio je, dabome, sam Vinisijus Žunior, koji je na post godinu i po starije partnerke ostavio četiri srca - za svakog po jedno.

Virdžinija je zimus debitovala na čuvenom karnevalu kao kraljica bubnjeva škole sambe Grande Rio. Tom prilikom je pričala o vezi na daljinu s Vinisijusom, ujedno najavila da planira da provede 45 dana u SAD narednog leta. Naravno, tokom Mundijala.

- Da, imam to u planu i veoma sam uzbuđena. Navijaću, i to jako, za naš nacionalni tim - rekla je Brazilka, koja često bodri uživo 25-godišnjeg asa „kraljevića“.