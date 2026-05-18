Kako se navodi, Real i dosadašnji kapiten kluba Karvahal dogovorili su se da završe saradnju.



Karvahal (34) je odigrao 450 utakmica za madridski klub i zabeležio 14 golova i 65 asistencija.

Španski fudbaler je sa Realom osvojio šest trofeja u Ligi šampiona i četiri titule prvaka Španije.

- Real Madrid želi da izrazi zahvalnost i naklonost jednoj od najvećih legendi našeg kluba i svetskog fudbala. Karvahal je jedan od pet igrača u istoriji fudbala koji su šest puta osvojili Ligu šampiona i bio je deo tima koji je doživeo jedan od najsjajnijih perioda u našoj istoriji. Pridružio se Real Madridu 2002. godine. Od Karvahala ćemo se oprostiti na stadionu 'Santiago Bernabeu' ove subote u poslednjoj utakmici ove sezone - poručio je španski klub.

Predsednik Reala Florentino Perez naveo je da je Karvahal legenda i simbol Reala i njegove akademije.

Karvahal je za reprezentaciju Španije odigrao 51 utakmicu i osvojio je Evropsko prvenstvo 2024. godine i Ligu nacija 2023.