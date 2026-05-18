Fudbaleri Crvene zvezde će u petak 22. maja od 20 časova ugostiti OFK Beograd u sedmom kolu plej-ofa Superlige Srbije. Crveno -beli će na pomenutoj utakmici proslaviti 37. titulu nacionalnog šampiona, a ujedno i odigrati meč u novim dresovima, koje će prvotimci nositi u takmičarskoj sezoni 2026/2027.

Izabranici Dejana Stankovića će devetu godinu zaredom podići šampionski pehar, a duel protiv OFK Beograda biće prilika da zvezdaši po poslednji put u tekućoj sezoni i pred pauzu, bodre crveno-bele na stadionu “Rajko Mitić”.

- Svi navijači našeg kluba imaju još mnogo razloga za dolazak na Marakanu jer će kapije stadiona “Rajko Mitić” biti otvorene za sve zvezdaše, koji će upravo 22. maja imati mogućnost da vide nove dresove u kojima će crveno-beli nastupati u sezoni 2026/27.

Zvezdaši, vidimo se na Marakani, dođite da zajedno proslavimo duplu krunu - piše u poruci Zvezde.