Crvena zvezda bi na leto mogla da ostane bez Naira Tiknizjana pošto za jermenskog levog beka vlada veliko interesovanje.

Na meti velikog broja klubova se nalazi i Adem Avdić, pa bi crveno-beli mogli da ostanu bez oba igrača kraj leve aut linije.

Zbog toga klub iz Ljutice Bogdana ne želi da sedi skrštenih ruku. Prema saznanjima Meridian sporta, Dejan Stanković razmatra nekoliko opcija, a jedna od njih je Maikon.

Reč je o Brazilcu koji nastupa za Levski. Rođen je 2000. godine i verovatno je najbolji levi bek u bugarskom šampionatu. Ove sezone je odigrao 36 utakmica i postigao pet golova, uz sedam asistencija i tako skrenuo pažnju na sebe.

Nije jedina opcija. U fokusu je i Aleksa Terzić, kao što su domaći mediji još ranije pisali, ali i nekoliko stranaca.

Pitanje je i koliko Maikon košta ako se uzme u obzir da ga recimo prati i Borusija Dortmund, kao i još nekoliko zvučnih klubova iz Liga petice.

Prema “Transfermarktu” – vrednost mu je 3.500.000 evra. Levski ga je platio 250.000 evra na leto 2024. godine. Pre dolaska u Bugarsku, nastupao je u rodnom Brazilu za nekoliko klubova.