Fudbaleri Bajerna pobedili su Frajburg sa 3:2 u okviru 28. kola Bundeslige.

Tim iz Minhena je do novog trijumfa stigao nakon velikog preokreta. Domaćin je do 81. minuta vodio 2:0, a onda su Bavarci pokazali zbog čega su trenutno možda i najbolji tim u Evropi.

Tom Bišof je smanjio rezultat, a onda je u 92. minutu doneo izjednačenje Bajernu. Delovalo je da će se meč završiti bez pobednika, da bi potom Karl u devetom minutu nadoknade pogodio za 3:2.

Prava goleada je viđena na meču između Leverkuzena i Volfsburga. "Farmaceuti" su gubili 3:1, a u nastavku je usledila eksplozija i pet golova u mreži rivala.

Kada je reč o ostalim utakmicama, Hamburger i Augzburg su odigrali 1:1, Hofenhajm je slavio na gostovanju Majncu 2:1, a Lajpcig je istim rezultatom pobedio Verder.