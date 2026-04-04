Do kraja regularnog dela sezone u Evroligi je ostalo još samo tri kola i čeka nas prava drama oko toga ko će direktno u plej-of, a ko u plej-in.

Kada je reč o srpskim klubovima, Partizan je odavno izgubio sve šanse za doigravanje, dok se Crvena zvezda nalazi u ne baš povoljnoj situaciji nakon poraza od najvećeg rivala.

Crveno-beli se nalaze na devetom mestu sa učinkom od 19 pobeda i 16 poraza, koliko ima i Monako, ali su Beograđani jedno mesto iznad tima iz Kneževine zbog boljeg međusobnog skora.

Sedmi i osmi su Panatinaikos i Barselona sa skorom 20-15 odnosno Žalgiris sa 21-14 na šestoj poziciji. Tu je i Hapoel kao peti sa 21-13, a njima bi skor 2-2 do kraja bio dovoljan da ostanu iznad srpskog kluba.

Šanse za direktan ulazak u top šest i plej-of sada su minimalne, pošto bi Litvanci do kraja sezone morali da izgube u sva tri meča, a u isto vreme Zvezda da dobije svoja tri i nada se da Barselona neće slaviti više od jednom, odnosno PAO više od dva puta...

Superkompjuter je tako izračunao šanse Zvezde da bude među šest i one, usled svih navedenih kombinacija, iznose jedan odsto! Ipak, kada je plej-in mesto u pitanju, to je daleko bolje.

Tako se Zvezdi daje 51 odsto šanse da završi u ovoj fazi, ali velike su razlike između sedmog i desetog mesta, i šanse za plej-of se razlikuju u odnosu na plasman...

Ono što je problem jeste da se Zvezdinim konkurentima daju veće šanse za plej-in. Monaku se tako daje 88 odsto, dok se Makabiju, koji je jedanaesti na tabeli sa skorom 18-16, daje 66 odsto! Izrealci imaju jedan odloženi meč protiv gradskog rivala Hapoela, koji bi mogao da bude ključan. Pozitivno je ipak to što Zvezda ima bolji međusobni skor i od Makabija i od Monaka.

Crvena zvezda će do kraja regularnog dela igrati sa Parizom kod kuće, a onda gostuje Asvelu i Real Madridu. Raspored crveno-belih, kao i njenih glavnih konkurenata možete pogledati OVDE.