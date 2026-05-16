Fudbaleri Bajerna pobedili su Keln rezultatom 5:1 u poslednjem kolu.

Trostruki strelac bio je Hari Kejn u 10, 13. i 69. minutu, dok su mrežu zatresli još Bišof u 22. i Džekson u 83. minutu. Jedini gol za Keln postigao je El Mala u 18.

Borusija Menhengladbah je ubedljivo savladala Hofenhajm sa 4:0.

Golove su postigli Bolin, Tabaković, Diks i Hak, a poraz je skupo koštao Hofenhajm koji je ostao bez plasmana u Ligu šampiona i naredne sezone igraće u Ligi Evrope.

Fudbaleri Štutgarta izborili su plasman u Ligu šampiona pošto su sezonu završili na četvrtom mestu Bundeslige.

Švabe su protiv Ajntrahta vodile golovima Andresa u 10. i Nartija u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Domaći tim se vratio preko Burkarta, koji je prvo pogodio iz penala u 72. minutu, a potom i u drugom minutu nadoknade za konačnih 2:2.

Ipak, bod je bio dovoljan Štutgartu da sačuva četvrtu poziciju i obezbedi mesto u Ligi šampiona naredne sezone.

Borusija Dortmund savladala je Verder Bremen rezultatom 1:0.

Jedini pogodak postigao je Serhu Gurasi u 59. minutu.

Srpski fudbaler Jovan Milošević nije ulazio u igru za Verder.

Union Berlin deklasirao je Augzburg rezultatom 4:0.

Junak utakmice bio je srpski fudbaler Andrej Ilić, koji je postigao dva gola, u 10. i 42. minutu.

U strelce su se upisali još Šafer i Jeong Vu-Jeong.

Volfsburg savladao je Sankt Pauli rezultatom 3:1 u poslednjem kolu Bundeslige.

Golove za goste postigli su Kulierakis, autogol Vasilj i Pejčinović, dok je jedini strelac za domaće bio Sisej.

Posle poslednjeg kola iz Bundeslige su ispali Sankt Pauli i Hajdenhajm, dok će Volfsburg igrati plej-aut za opstanak.