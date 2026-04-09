-Boša Tanjević i ja smo zajedno kolima došli iz Trsta. Bilo je bogami problema i oko ulaza u Hrvatsku, sa pasošem... Ali ljudi kad su shvatili zbog čega se dolazi, imali su poštovanje i nije to bio problem - rekao je Vujošević.

Nastavio je u istom ritmu.

-Nema gluplje smrti od smrti u saobraćajnoj nesreći. Išao sam na sahranu čoveka koji mi je bio drag, ali pre svega Igraču sa velikim 'I'. Toliko je toga uložio u svoju karijeru, postigao veliku karijeru, a da je završi na takav način, stvarno je svima tako palo... - evocirao je uspomene Vujošević.

Govorio je o Draženu kao igraču.

-Drugo, bio je otelotvorenje posvećenosti koju zahtevam od igrača, a ne postižem vrlo često. Bio je primer talenta koji se fanatičnim radom i posvećenošću razvio i koji između treninga nije rušio ono što je na treningu napravio. Umro je lep i mlad, eto tako da kažem - dodao je legendarni trener.