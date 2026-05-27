Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Filip Bainović nedavno je osvojio Kup Grčke sa ekipom OFI Krita, ali neće više biti deo kluba.

Odlazak iz Grčke neće podneti lako, kao ni njegova porodica.

- Pre svega želim da se zahvalim svim navijačima OFI-ja. Podrška koju sam imao ove dve godine, i pre i posle povrede, bila je nešto neverovatno. Osećam ljubav prema svima. Nisam očekivao da će se ovo poglavlje ovako završiti, ali to je život i fudbal - rekao je Bainović, a preneli su grčki mediji i dodao:

- Poslednja tri-četiri dana pre odlaska bilo je jako teško. Do poslednjeg trenutka sam mislio da možda ostanem, ali nije pronađen način. Moja supruga i deca su plakali i nisu želeli da odu. Moj sin je ovde imao mnogo prijatelja. I meni je, naravno, bilo teško jer sam i ja imao mnogo dobrih prijatelja ovde.