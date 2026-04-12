Srpski trener Aleksandar Janković govorio je o gorućem problemu u fudbalskoj reprezentaciji Srbije.

Nekadašnji strateg Crvene zvezde, Lokerena, Standarda iz Liježa i mnogih drugih klubova je u podkastu "AktuelA" da je glavni problem Srbije pozicija desnog beka.

- Došao je Veljko Paunović i u 'plus' fazi je, jer je tek došao. Sada bi trebalo da igramo sa četiri igrača u odbrani, jer i nemamo ekipu da igramo sa tri. Problem je što smo poslednja tri velika takmičenja, Rusiju 2018, Katar 2022. i Nemačku 2024. ostvarili sa različitim selektorima, igrajući sa trojicom pozadi. I u tom dužem periodu imamo problem koji svi vide. Nije naš problem da li će se Veljko opredeliti da igra sa četvoricom lii sa trojicom. Problem svih nas je što je početak kvalifikacija za Rusiju bio pre 10 godina, a Mundijal u Rusiji pre osam godina i od tog trenutka nismo napravili nijednog konkurentnog beka - rekao je Janković.

Vidi srpski stručnjak napore selektora Paunovića da "osposobi" Ognjena Mimovića (21) i Kostu Nedeljkovića (20) da budu startni bekovi reprezentacije, uprkos tome što je Mimović rezerva ili štoper u Pafosu, a Nedeljković u 2026. godini nije ni na klupi Red Bul Lajpciga.

- Veljko se sada trudi da pruži podršku Mimoviću i Nedeljkoviću, jer oni ne igraju u klubovima. Ne znam koga bismo zvali u reprezentaciju kada bismo se vodili kriterijumom minutaža u klubovima i kada bismo rekli 'Momci, bićete pozvani kada budete igrali - rekao je Janković.

- Nije problem konstatovati problem, već uraditi nešto da se on reši. Nismo uradili ništa u međuvremenu. Kada je Muslin otišao na Svetsko prvenstvo u Rusiju, Kosta Nedeljković je praktično bio petlić. Muslin je igrao prvenstvo sveta sa Kolarovim na 'wing-back'-u, imali smo (Milana) Rodića jako blizu, Ivana Obradovića, pa (Filipa) Mladenovića. Imao si neku vrstu kontinuiteta. Duško Tošić je naravno tu bio, kao štoper-bek, a oni su bili bek - wing-back opcija.

- Iza njega su došli Mladenović, koji je 1991. godište i Kostić koji je 1992. Od Kostića do Alekse Terzića je sedam generacija, on je 1999. Bio je tu Antić, Antonov je igrao (Mundijalito) na Novom Zelandu, ali nismo napravili igrača za 'A' reprezentaciju. Od Filipa Kostića do Alekse Terzića je sedam godina. Od Terzića do sledećeg koliko ima? Nema sledećeg. Guramo Avdića i to je OK, dete ima potencijal, ali on nije trenutno standardan u Zvezdi, a da bi došao do tog statusa mora da proigra u Zvezdi, pa da igra napolju... Važne su etape pred tim momkom. Ipak, i dalje postoji sistemska rupa u fabrikovanju igrača - upozorava Janković.