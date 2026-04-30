-Gledam ga na isti način kao i pre dve godine. Uvek sam izdvajao tri igrača koja će doneti veliki novac Crvenoj zvezdi: Vasilija Kostova, Andriju Maksimovića i Adema Avdića. Drago mi je što se to potvrđuje - izjavio je Stojadinović za "Telegraf".

Agent je naglasio koliki je pritisak bio na mladom igraču pred derbi.

-Imao je ogroman psihički teret. Znao je da ga mnogi skauti gledaju, a bio mu je to prvi derbi. Za dečaka koji je tek napunio 18 godina, to nije lako. Odgovorio je na izazov više nego pozitivno.

Stojadinović je povukao paralelu sa transferom Marka Grujića u Liverpul 2016. godine, kada je Zvezda zaradila osam miliona evra.

-Kada sam 2016. prodao Grujića za osam miliona evra, to je bilo neshvatljivo. Dugo smo držali taj rekord. Sada, ako bih Terziću spomenuo osam miliona za Avdića, pitao bi me 'da li sam lud. Zvezda je podigla lestvicu. Ispod 10, 12 ili 15 miliona se više ne ide. To je odlična stvar za sve, da više ne moramo da molimo za dva ili tri miliona.

Na kraju, potvrdio je da interesovanje za Avdića već postoji i otkrio koliku cenu Zvezda očekuje.

- Istina je, dva-tri kluba su zainteresovana i razgovori su obavljeni. Cena nije tajna, Zvezda će tražiti 15-17 miliona evra. Naravno, sve zavisi od tržišta. Nije ista cena za Briž i, na primer, Aston Vilu iz Premijer lige. Znamo da engleski klubovi mogu da plate više. A šta je najbolje za igrača, o tome tek možemo pričati", zaključio je Stojadinović, podsećajući da Avdić ima ugovor sa klubom do leta sledeće godine.