Svetislav Pešić je jedan od najuspešnijih evropskih trenera svih vremena. Popularni Kari na kraju sezone završava prebogatu karijeru, a sada je objavljena fotografija stara verovali ili ne čak 59 godina i na njoj se vidi kako je bivši selektor Srbije izgledao kao košarkaš.

Na društveoj mreži "X" se pojavila zanimljiva fotografija, a svi su odmah mogli da prepoznaju legendarnog trenera.

Podsećanja radi, Pešić je od 1964. do 1967. godine igrao u Pirotu gde je nakon nekih nesuglasica krenuo put Partizana gde provodi četiri godine, a onda odatle odlazi u Bosnu gde će se zadržati od 1971. do 1979. Upravo će u Bosni početi bogatu trenersku karijeru. Kao igrač je sa Bosnom bio prvak Jugoslavije i osvajač Kupa, kao i Evroligu 1979. godine. A onda sijaset medalja sa Nemačkom, SR Jugoslavijom, Srbijom, kao i klupski uspesi pre svega sa Barselonom.

Pešić je igrao u Pirotu od 1964. do 1967. godine, a onda je prešao u Partizan gde je proveo četiri godine. Odatle odlazi u Bosnu za koju je nastupao od 1971. do 1979. godine, a u ovom klubu je započeo trenersku karijeru. Kao trener je osvojio pregršt medalja vodeći Nemačku, SR Jugoslaviju i Srbiju, a najveće klupske uspehe je beležio sa Barselonom kojoj je 2003. godine doneo prvu titulu u Evroligi.

Zanimljivo, Kari je upravo protiv Barselone poslednji put vodio neki meč kao trener u elitnom takmičenju.