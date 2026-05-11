Levi bek je pokazao kvalitet i krenule su ponude...

Pre izvesnog vremena za njega je interesovanje pokazao Briž. Klub iz Belgije bio je spreman da plati 8.000.000 evra fiksno,2.000.000 evra kroz bonuse i procente od buduće prodaje.

Stav generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića je jasan - za te pare ne može da ide, a druga stvar - lepše zvuiči da je igrač otišao u Premijer ligu nego u Belgiju.

Terzićeva želja mogla bi da bude ispunjena. Kako "Sportinjo" saznaje, Notingem Forest bi voleo da ima Avdića u timu, ali pitanje je je li spreman da plati ono što na "Marakani" traže.

- Notingem je spreman da ponudi 12.000.000 evra i bonuse, ali to je novac kojim u Zvezdi nisu zadovoljni. Takve ponude više i ne razmatraju, odmah traže više. Naravno, tu su i bonusi, možda bi se dogovorili i o procentima od buduće prodaje, ali u Zvezdi će verovatno insistirati na većem fiksnom delu - objašnjava izvor ovog portala.

Zvezda neće žuriti, i jasno je da će dobro ramisliti pre ovakve odluke...