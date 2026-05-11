On i njegov AEK popeli su se na krov šampionata. Njegova supruga Sofija imala je emotivnu poruku.

- Šest godina su te otpisivali. Šest godina su pisali „šta mu se desilo“. Šest godina su ljudi pisali da je tvoja karijera gotova. Ali ja sam te videla, Luka. Gledala sam te noćima kada nisi mogao da spavaš. Treninge koje niko nije snimao. Tihe suze, glasne molitve, dane kada si vezivao pertle na patikama kada je ceo svet prestao da veruje — osim tebe, osim nas. Sinoć u Atini, nisi samo osvojio titulu. Odgovorio si na svaku sumnju. Svaki šapat. Svaku osobu koja je rekla da si gotov. To dodavanje u 93. minutu nije bila sreća, bilo je to šest godina borbe koja je pronalazila svoj trenutak. Kakvo majstorstvo! Nikada nisi bio izgubljen, ljubavi moja. Postajao si. I zaslužuješ sve to. Nikada nisam bila ponosnija. A svet? Svet tek počinje ponovo da te gleda - napisala je emotivna Sofija na svom Instagramu.

AEK će na leto krenuti kvalifikacije za Ligu šampiona. Mnogo se pisalo hoće li ukrstiti puteve sa Crvenom zvezdom, ali to neće biti slučaj i prvak Grčke se na neki način "sklonio sa puta" Zvezdi.

Luka je posle problema koje je imao u prethodnim sezonama ovoga puta odigrao sjajno i pokazao je kvalitet. AEK je uadio ogromnu stvar, a sigurno da Joviću najviše znači podrška koju je dobio od supruge Sofije...