Fudbaleri Vojvodine igraće u sredu od 20 časova u Loznici protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije.

"Vreme je za trofeje, vreme je za iskorak u Evropi, vreme je za velike stvari, vreme je za ofanzivan prelazni rok. Podigli smo glavu, podigli smo samopouzdanje, podigli smo budžet, pojačali smo upravni odbor, sređujemo infrastrukturu i vreme je za veliki sportski rezultat. Mislim da je sada svima jasno da fudbal ne zavisi samo od jednog kluba u državi. Ima nas mnogo koji postavljamo standarde i mislim da je Vojvodina tome veoma blizu. Na pojedinim temama smo ozbiljno ispred svih", rekao je Zbiljić, a prenosi sajt kluba.

On je naveo da je odluka da se meč za trofej igra u Loznici, kao i finale 2024. godine, pravi potez Fudbalskog saveza Srbije.

"Loznica je pravi, idealan domaćin. Zaista sam uživao na tom meču finala Kupa i na kraju čestitao boljem rivalu u tom trenutku. Atmosfera je bila fenomenalna, pun stadion, pola-pola navijača oba tima, sportsko navijanje, dlanovi, glas. To je ono što očekujem i sada, naravno, uz drugačiji ishod ovoga puta", izjavio je predsednik Vojvodine.

Zbiljić je pozvao navijače da ispune stadion i pruže podršku ekipi u borbi za trofej.

"Koristim priliku da pozovem Lozničane, ali i navijače našeg bratskog kluba Borca iz Banjaluke da nam se pridruže. Mnogo našeg naroda je preko Drine. Izvolite, dođite da napunimo stadion. Znam da mnogi navijaju za Vojvodinu. Očekujem zaista pola-pola na tribinama. Ko bude hladnije glave i bolje uđe u meč, podići će trofej. A ja sam negde i uveren da smo to mi", poručio je Zbiljić.

Predsednik Vojvodine je istakao da je važno da svi akteri finala budu na najvišem nivou.

"Važno je da kada je ovakav događaj, finale, jedan meč za trofej, svi akteri budu na vrhunskom nivou. Od igrača, preko trenera i sudija, do navijača. Zamolio bih oba stručna štaba da povedu računa o ponašanju. Mislim da ima previše komunikacije sa sudijama, i sa strane Crvene zvezde i sa strane Vojvodine. Kao predsednik takmičenja zamolio bih da svi povedu računa o ponašanju, da zaštitimo igrače, sudije, organizaciju i grad Loznicu. Sve mora da bude na maksimumu", dodao je Zbiljić.

On je naveo da će Vojvodina nastaviti svojim putem kako god da se završi meč u sredu, kao i da pred finale nije opterećena i nema toliki pritisak.

"Mnogi veliki klubovi ne bi mogli da se pohvale tim podatkom da su pobedili Zvezdu dva puta u 40 dana, ali navikavajte se. To je nešto normalno. Mislim da će Vojvodina nastaviti svojim putem i kako god da se završi meč u sredu, mi nismo opterećeni i nemamo toliki pritisak. Idemo svojim putem dalje. Kada osvojimo trofej, slavićemo tu noć, a onda nastavljamo dalje. Želimo da budemo drugi na tabeli, bez obzira da li osvojimo trofej ili ne. Sigurno je da nastavljamo rast kluba", rekao je predsednik kluba Vojvodina.